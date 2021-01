Fornieri écroué, Moreau interpellé, l’affaire Nethys change de braquet

Après l’arrestation de François Fornieri jeudi, Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer et Pol Heyse ont été auditionnés vendredi et passeront la nuit en cellule jusqu’à samedi. Les ex-dirigeants de Nethys doivent s’expliquer sur les 18,6 millions d’indemnités qu’ils ont perçues.

François Fornieri, Pierre Meyers, Jacques Tison ont été inculpés le 21 janvier. Quant à Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, ils ont été interpellés vendredi. - Montage Belga, Dominique Duchesnes, Oliver Polet et Pierre-Yves Thienpont.

Les interpellations s’enchaînent et les auditions se prolongent, dans l’affaire Nethys. Jeudi soir, le procureur général de Liège Christian De Valkeneer annonçait la mise sous mandat d’arrêt de François Fornieri, l’incontournable homme d’affaires liégeois et CEO de Mithra. Vendredi matin, on apprenait que le juge d’instruction Frédéric Frenay avait réservé le même sort à Pierre Meyers, ancien co-dirigeant du groupe CMI (devenu John Cockerill). Enfin, l’ex-réviseur d’entreprises Jacques Tison a, lui, été inculpé mais libéré sous conditions. Le point commun entre ces trois personnages ? Ils étaient les trois membres du comité de rémunération de Nethys entre mai 2018 et octobre 2019, période durant laquelle ils ont octroyé plus de 18,6 millions d’indemnités dites « de rétention » au management de la société publique liégeoise.