Vincent Kompany déçu après Anderlecht-Waasland-Beveren (0-0): «Il manquait le dernier geste...»

Anderlecht a dominé toute la rencontre, avec un total de 18 tirs contre 1 pour Waasland-Beveren. Evidemment, le coach des Mauves était déçu au sortir du match.

« On savait qu’on allait imposer notre jeu aujourd’hui. On a bien préparé le match, on savait comment bloquer leurs points forts, comment approcher ce match pour se créer des occasions. On a s’en est vraiment créé énormément. On a touché le poteau, mais on n’a pas mis la balle au fond, il manquait peut-être le dernier geste. Je suis le dernier à lancer la pierre à qui que ce soit. On va continuer de travailler et s’améliorer. Demain, ça rentrera. »

Les Mauves ont pourtant montrés qu’ils savaient rester patients en attendant la faille. Néanmoins, cette fois, ils n’ont pas réussi à aller au bout de leurs idées.