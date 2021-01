Alors qu’il avait l’occasion de se hisser sur le podium, Anderlecht est resté muet face à l’avant-dernier du classement. Un 9e match nul et une nouvelle désillusion pour Vincent Kompany et sa bande de jeunes.

« Signer une série contre Waasland-Beveren et à Mouscron pour s’installer dans le Top 4 ? C’est la phrase la plus dangereuse pour mon équipe », réagissait, mardi au soir de la belle victoire contre Charleroi, un Vincent Kompany qui connaît décidément bien sa bande de jeunes. Vendredi soir, quatre jours avant de se déplacer au Canonnier, celle-ci a pataugé comme jamais contre de courageux Waeslandiens. Pour finalement gaspiller deux points, une fois de plus.