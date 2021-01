Voyages à l’étranger, métiers de contacts: les nouvelles mesures du Comité de concertation

Le Comité de concertation réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées a décidé vendredi de durcir les mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus et de ses variants plus contagieux, en interdisant les voyages non essentiels à l’étranger durant la période allant du 27 janvier au 1er mars.

Le Premier ministre Alexander De Croo a aussi annoncé la tenue d’un nouveau Comité de concertation le 5 février pour examiner le sort à réserver aux « métiers de contact non médicaux » – comme les salons de coiffure et instituts de beauté – qui pourraient redémarrer leurs activités le 13 février au plus tôt.