Anouar Ait El Hadj regrette le match nul d’Anderlecht contre Waasland-Beveren (0-0): «On doit savoir tuer un match»

Le médian anderlechtois regrette surtout ce but que le groupe n’a pas réussi à inscrire malgré une bonne préparation de ce match : « L’équipe s’est très bien battue. On a joué contre une équipe très compacte. On s’y attendait mais c’était un peu compliqué de trouver l’espace. On n’a pas eu de chance. C’est dommage qu’on n’ait pas marqué, mais je suis quand même fier de mon équipe. »

Il faut dire qu’Anderlecht n’a pas non plus eu beaucoup de chance face aux cages de Beveren. « Aujourd’hui, on a touché deux fois le poteau, c’est dommage. C’est ce qui a manqué : le but. On n’a pas pu débloquer le match. Mais on est déjà repartis pour mardi. »

Finalement, Ait El Hadj reconnaît que son équipe a encore de grosses lacunes, malgré sa nette progression. « Oui, on monte en puissance. Il ne nous manque plus que le but et savoir marquer tranquillement. Et on doit aussi savoir tuer un match… »