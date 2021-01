Seuls les adultes peuvent supporter de perdre le temps qu’ils ont déjà eu

Le voyage est l’incarnation de la liberté, sa concrétisation la plus jouissive.

Interdits de voyager tout le mois de février ! Cette période délimitée vise surtout à contrer les velléités de prendre l’air hors de Belgique le Mardi gras. Dans le concret, reconnaissons-le, cet interdit-là n’est pas celui qui va affecter le plus de Belges ; cela fait des mois désormais que la plupart d’entre nous ne bougeons quasi plus, ou alors à l’intérieur d’un périmètre très déterminé ou de nos quatre murs nationaux.

Mais c’est le principe qui insupporte, par sa portée symbolique. Le voyage est l’incarnation de la liberté, sa concrétisation la plus jouissive. Décider un matin de prendre un train, de prendre du temps ailleurs pour soi ou avec les siens, c’était notre décision à nous, personne ne pouvait nous la dicter. Et soudain c’est comme si on revoyait des frontières, en pire car elles semblent pourvues de barreaux. Enfermés à l’intérieur de chez nous : rien ne nous aura décidément été épargné…