Kylian Mbappé sort du silence sur son avenir au PSG (vidéo)

L’attaquant français, dont le contrat prendra fin en 2022, réfléchit à son avenir et n’est pas encore certain que celui-ci se situe à Paris.

Après la large victoire du PSG contre Montpellier en Ligue 1 (4-0), Kylian Mbappé a décidé de se confier sur son avenir alors que son contrat parisien prendra fin en 2022.

« On discute avec le club pour trouver un projet », a expliqué le Français, auteur d’un doublé, au micro de la chaîne Téléfoot. « J’ai aussi dit que j’étais en réflexion, car c’est une signature qui m’investirait sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, je l’ai toujours été. Les supporters et le club m’ont toujours aidé donc pour ça je serai toujours reconnaissant, mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être et c’est vers ça que ma réflexion se tourne. Il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion »