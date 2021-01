Les déplacements à l’étranger non essentiels sont interdits: qui peut voyager?

Les déplacements à l’étranger sont interdits sauf pour « raisons essentielles » entre le 27 janvier et le 1er mars.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont détaillé vendredi soir les mesures d’interdiction temporaire des voyages récréatifs et/ou touristiques à destination et en provenance de la Belgique prises par le Comité de concertation « afin de lutter contre l’importation et la poursuite de la propagation de nouveaux variants » du coronavirus.

En voici les détails, tels que communiqués par les services du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) dans un communiqué.

Interdiction des voyages non essentiels

Comité de concertation : nouveau tour de vis concernant les voyages, nouveau tour de vis policier ? L’interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien, maritime que ferroviaire.