Thomas Bach a le soutien des 206 comités olympiques pour la tenue des JO de Tokyo cet été

Dans six mois exactement se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

Tous les Comités olympiques des 206 nations membres du Comité international olympique (CIO) attendent avec impatience les Jeux de Tokyo l’été prochain et sont déterminés à faire de cet événement une réalité. Le président du CIO Thomas Bach a diffusé ce message dans une vidéo, six mois exactement avant la cérémonie d’ouverture des JO de la XXXIIe olympiade. «Six mois avant les Jeux, l’ensemble du mouvement olympique attend avec impatience la cérémonie d’ouverture du 23 juillet», a déclaré le successeur de Jacques Rogge.

On se souvient qu’en mars dernier, le Canada avait annoncé qu’il ne se rendrait pas aux Jeux s’ils avaient lieu et les Etats-Unis étaient aussi favorables à un report. Le lendemain, 24 mars, les Jeux étaient officiellement reportés à cause de la pandémie.