Le Comité de concertation a manié la carotte et le bâton, lors de sa réunion de ce vendredi après-midi. Avec de nouvelles restrictions, mais aussi une perspective d’assouplissements pour les coiffeurs et les métiers de contact. « La Belgique est l’un des pays où le taux de contaminations est le plus bas. C’est la preuve que quand on le décide, on peut faire de grandes choses dans ce pays », a dit le Premier ministre en introduction d’une conférence de presse plus courte que d’habitude.

1