Rallye Monte-Carlo: triplé Toyota en vue, alors que Neuville (4e) assure pour Hyundai (vidéo)

Une spéciale – la première du jour – aura suffi à Sébastien Ogier pour reprendre le contrôle du rallye Monte-Carlo, et la tête de l’épreuve devant ses équipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanpera. Mises en difficulté dans la deuxième spéciale de cette courte étape remportée par Thierry Neuville, les Toyota ont à nouveau dominé le troisième et dernier chrono de la journée. Du coup, Sébastien Ogier possède désormais 13 secondes d’avance sur Evans et près d’une minute sur Rovanpera avant la dernière journée qui, sur les hauteurs de Monaco, proposera quatre spéciales (54 km).

Neuville « coincé » suite à l’exclusion de Tanak

Pointé à une bonne seconde de Rovanpera avant cette dernière spéciale, Thierry Neuville occupe toujours la 4e place du général, mais avec un déficit de 7 secondes sur le Finlandais désormais.