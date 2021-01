Voyages essentiels autorisés: où se procurer une attestation sur l’honneur?

La Belgique a décidé d’interdire les voyages non essentiels à dater du mercredi 27 janvier prochain et jusqu’au lundi premier mars. Cette interdiction générale souffrira toutefois quelques exceptions. Les déplacements professionnels resteront autorisés. Les frontaliers pourront aussi passer en Allemagne, en France, au Luxembourg ou aux Pays-Bas sans se plier aux règles de tests et de quarantaine à condition que leur déplacement ne dure pas plus que 48 heures.

Ces mesures d’interdiction temporaire des voyages récréatifs et/ou touristiques s’applique à destination et en provenance de la Belgique.