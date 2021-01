De retour de suspension après avoir craché sur un adversaire, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) se rachète déjà avec un but

L’attaquant français a directement marqué les esprits avec un but face à Dortmund pour son retour après cinq matches de suspension.

Marcus Thuram a parfaitement entamé son « opération rachat » ce vendredi face au Borussia Dortmund en inscrivant le quatrième but du Borussia Mönchengladbach alors qu’il venait de monter au jeu, scellant la victoire de son équipe dans ce choc de haut de tableau (2-4).

Au cœur de la polémique, l’international français effectuait son retour après cinq matches et plus d’un mois de suspension pour avoir craché sur le défenseur d’Hoffenheim, Stefan Posch, le 19 décembre dernier lors d’une recontre au terme de laquelle son équipe s’était inclinée (1-2). Un vilain geste, d’autant plus choquant au vu du contexte actuel de crise sanitaire lié au Covid-19, qui lui a également valu une amende de 40.000 euros de la part de la fédération allemande, ainsi que le retrait d’un mois de salaire par son club, soit 150.000 euros. Un record dans l’histoire de la Bundesliga.