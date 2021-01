Marie-Hélène Ska, Secrétaire générale de la CSC, était l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 23 janvier sur La Première. L’emploi et l’économie tournent au ralenti, mais dans une société en plein changement, les syndicats restent attentifs et gardent une vision claire des priorités et des combats qu’il reste à mener, aujourd’hui et demain.