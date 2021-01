D1A: la belle série s’achève pour l’AS Eupen, battu 3-0 sur la pelouse de Malines

Privé d’Adriano (qui a connu un problème musculaire à l’entraînement vendredi) en plus de Musona, Amat et Poulain, Benat San José avait choisi d’aligner Agbadou en défense centrale aux côtés de Koch et Miangue sur le côté gauche de la défense.

Après le probant 10 points sur 12, les Eupenois, en confiance, sont globalement bien entrés dans le match, mais ils n’ont pas su se montrer dangereux face à des Malinois bien organisés et qui ont fait mouche dès la première réelle occasion du match. Tout a démarré d’une mauvaise passe de Kayembe dans la moitié de terrain malinoise. S’en est suivi un solo de Shved, dont le tir était mal repoussé par Defourny dans les pieds de Hairemans, qui n’avait plus qu’à conclure (1-0).

Ce même Hairemans était une nouvelle fois au bon endroit à la 39e minute pour repousser une tête de Baby consécutive à un corner de Peeters et empêcher ainsi l’égalisation eupenoise. C’en était déjà tout d’une première période très pauvre en occasions franches.