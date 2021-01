Violences sexuelles sur mineurs: Macron estime qu’il faut adapter la loi

Le président français s’est réjoui de la libération de la parole et a ajouté que c’était désormais au gouvernement d’agir.

Vous ne serez plus jamais seules », a déclaré samedi le président français Emmanuel Macron aux victimes des violences sexuelles sur mineurs, en promettant dans une vidéo et une série de tweets de ne laisser « aucun répit aux agresseurs » et d’« adapter notre droit ».

« Ces témoignages, ces paroles, ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Contre les violences sexuelles faites à nos enfants, c’est aujourd’hui à nous d’agir », a ajouté le chef de l’État, alors que le débat sur l’inceste a ressurgi ces derniers jours après la publication d’un livre de Camille Kouchner.