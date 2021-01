Pourquoi fixer la limite à 54.300 nouveaux vaccinés par semaine

L’écart important entre le nombre de doses livrées à notre pays et le nombre de personnes réellement vaccinées a suscité bien des questionnements ces derniers jours. Lundi dernier, on avait reçu 384.000 doses mais vacciné « seulement » 222.000 personnes. La Belgique traînerait-elle ? Lors d’un point presse, les responsables de la task force se sont employés à démontrer le contraire, graphiques à l’appui. Un tableau de bord a été réalisé reprenant les doses déjà livrées et à recevoir ainsi que les doses administrées et celles qui devront l’être dans les semaines à venir (première et deuxième doses).