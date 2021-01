Sporting Charleroi: Jordan Botaka espéré à Sclessin

« On a trois ou quatre possibilités pour évoluer au poste de back droit en l’absence de Jules Van Cleemput (ndlr : qui souffre d’une déchirure aux ischios), mais je ne vais pas dire à Mbaye Leye qui va jouer ce dimanche », souriait Karim Belhocine vendredi en début d’après-midi, lors de la conférence de presse en vue du choc wallon. Et le technicien carolo dispose désormais d’une possibilité supplémentaire puisque Jordan Botaka est venu garnir les rangs carolos ce samedi.

En fin d’après-midi samedi, le club était toujours en attente de sa qualification pour le match important de ce dimanche, mais il espérait pouvoir compter sur son nouveau renfort pour ce déplacement au Standard. Et ce d’autant plus que, comme on pouvait le craindre, Steeven Willems et Gjoko Zajkov sont bel et bien toujours blessés et ne pourront donc pas participer à la rencontre de ce dimanche soir à Sclessin.