D1A: Mouscron l’emporte 0-2 sur la pelouse de Saint-Trond et se donne un peu d’air en bas de classement

Daniel Schmidt était à deux doigts d’offrir le but gag du week-end lorsque le gardien japonais des Canaris dégageait le cuir directement sur Nuno Da Costa, venu au pressing mais le ballon frappait la barre transversale (10e). C’est un autre cadeau des Trudonnaires qui permettait aux Mouscronnois d’ouvrir le score : une remise hasardeuse de Jonathan Buatu arrivait dans la course d’Alessandro Ciranni qui reprenait de volée et trompait Schmidt (33e).

En deuxième période, Da Costa jouait encore de malchance en déviant un ballon sur le poteau de Schmidt (85e). Mais Mouscron finissait enfin par se mettre à l’abri quand, sur une contre-attaque, Da Costa se présentait seul face à Schmidt qui plongeait et déséquilibrait illicitement l’attaquant cap-verdien. Dimitri Mohamed prenait ensuite le ballon des mains d’un Da Costa visiblement agacé et doublait la mise sur penalty (88e).