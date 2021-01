Rallye de Monte-Carlo: objectif en vue pour Thierry Neuville

Alors que les deux premières étapes du rallye Monte-Carlo s’étaient déroulées sur des routes majoritairement dénuées de neige et de glace, la seule étape chronométrée tracée samedi matin entre Saint-Clément et Freissinières (20 km) a offert un terrain de jeu bien différent aux concurrents, et surtout une tout autre physionomie de la course !

Sur ces routes blanches, les Hyundai ont fait merveille, et Thierry Neuville y a signé son premier (et toujours seul) meilleur temps devant les i20 WRC de Loubet et Sordo. Tandis que les Toyota y étaient totalement perdues ! En proie avec une Yaris WRC qui manquait cruellement de grip. Un indice ? Ogier a concédé 42 secondes d’un coup à Neuville: 2 secondes au kilomètre ! Un déficit rarement vu en Mondial des rallyes.