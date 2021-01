Ligue 1: Monaco enfonce Marseille, Krépin Diatta fait déjà ses débuts (3-1)

Monaco enchaîne dans la victoire, Marseille continue dans la défaite: victorieux 3-1 samedi au stade Louis II, les Monégasques ont conforté leur place dans le quatuor de tête et ont plongé l’OM, battu pour la troisième fois d’affilée, dans une crise de plus en plus profonde.

L’OM est décidément au fond du trou et ne sait plus à quoi se raccrocher. Après avoir chuté contre des équipes de deuxième rang, André Villas-Boas espérait que ce déplacement à Monaco permettrait d’entretenir une «bonne dynamique contre les gros». C’est raté.

L’entrée de la recrue Milik, qui a joué une grosse demi-heure, plus que prévu, n’a pas non plus transfiguré l’équipe provençale, qui avait bien débuté avant de reculer et de céder sur deux corners, la spécialité monégasque, et un coup franc sublime de Jovetic.