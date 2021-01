Rallye Monte-Carlo: Thierry Neuville monte à la 3e place, Ogier garde la tête (vidéo)

Les arrestations tombent en rafale dans le dossier des 18,6 millions d’indemnités versées en secret aux ex-dirigeants de Nethys. Après François Fornieri et Pierre Meyers, le juge d’instruction vient de priver de liberté Stéphane Moreau et Pol Heyse. Le premier est notamment accusé d’abus de biens sociaux et d’escroquerie.