Eden Hazard passeur, buteur et homme du match face à Alavés: enfin une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et les Diables

Eden Hazard aperçoit-il enfin le bout du tunnel ? S’il est encore impossible de l’affirmer aujourd’hui, le capitaine des Diables rouges a enfin semblé se rapprocher de son meilleur niveau avec le Real Madrid ce samedi face à Alavés (1-4). Auteur d’un assist pour Karim Benzema et d’un but ensuite pour faire le break (0-3) en faveur de son équipe, Hazard a logiquement été élu homme du match au terme de la rencontre. Enfin une bonne nouvelle pour lui, en galère depuis son arrivée au Real Madrid lors de l’été 2019, mais également pour Roberto Martinez et les Diables rouges au vu des blessures récentes d’Axel Witsel, qui risque de manquer l’Euro 2020, et de Kevin De Bruyne, absent pour plusieurs semaines.

Il ne s’agit certes que du troisième but d’Eden Hazard cette saison, le deuxième seulement en Liga après son goal face à Huesca le 31 octobre 2020, mais cette performance laisse tout de même apparaître des signes encourageants concernant le retour en forme de l’ancien Lillois.