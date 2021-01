Charles Michel: «Les dernières années ont abîmé la relation entre l’Europe et les Etats-Unis»

Le président du Conseil européen Charles Michel a déploré dimanche que l’ex-président américain Donald Trump ait « plus parlé avec la Corée du Nord qu’avec les Européens », anticipant un dialogue pas forcément toujours « convergent » mais « plus respectueux » avec son successeur Joe Biden.

« Les dernières années ont abîmé la relation entre l’Europe et les Etats-Unis. Ce n’est malheureusement pas une boutade, le précédent président a plus parlé avec la Corée du Nord qu’avec les Européens », a déclaré Charles Michel dans « Le Grand Rendez-vous » de la radio française Europe 1, la chaîne CNEWS et du quotidien Les Echos.