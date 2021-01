Le nombre de magasins repris a de nouveau baissé, passant de 43 à 40 et désormais 38. Ils ouvriront entre le 6 février et la mi-mars et s'ajouteront au 16 magasins vanHaren déjà établis en Belgique.

Quelque 250 personnes seront engagées dans ces boutiques. Les anciens de Brantano constitueront "une importante part" de ceux-ci, a indiqué une porte-parole, sans donner plus de précisions.