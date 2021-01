Coupe du monde de cyclo-cross: le Belge Wout van Aert gagne à Overijse et remporte le classement final

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 5e et dernière épreuve de la Coupe du monde de cyclo-cross, à Overijse, dimanche, et remporte le classement général final pour la troisième fois après ses succès de 2016 et 2017. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est 2e après avoir échoué dans sa course-poursuite.

Après le départ sur les pavés, marqué par une chute collective dans la deuxième partie du peloton, Wout van Aert a changé de vélo au contraire de Mathieu van der Poel. Cela n’empêchait pas les deux hommes de creuser de suite un écart après moins de cinq minutes de course. Le duel allait cependant tourner court.