Jean-Michel Dogné: «Aucun lien de causalité formellement établi entre des décès et le vaccin contre le covid-19»

L’expert en pharmacologie de l’Agence fédérale et de l’Agence européenne du médicament se montre rassurant après des décès survenus en Norvège mais aussi en Belgique.

Un peu partout dans le monde, les campagnes de vaccination de masse sont menées, principalement avec les vaccins à ARNmessager de Pfizer-Biontech et de Moderna. Partout aussi, les injections sont suivies de près par les agences nationales de santé et de médicaments qui recensent presque quotidiennement tous les effets secondaires remarqués ainsi que les éventuels décès. Des statistiques inédites qui peuvent aussi susciter l’inquiétude quand elles ne sont pas contextualisées. Ainsi, l’annonce par l’agence norvégienne du médicament de 33 décès « associés » à une vaccination contre le covid-19 a créé l’émoi même si depuis, les investigations ont montré que ces personnes très âgées et malades ne sont probablement pas mortes de la vaccination.