Coronavirus: l’interdiction des voyages à la belge ne séduit pas les pays voisins

La Belgique s’est fait remarquer vendredi en adoptant en comité de concertation une mesure singulièrement sévère : tous les voyages non essentiels à l’étranger, y compris en Europe, seront interdits à partir du 27 janvier et ce, jusqu’au 1er mars. Contrôles et amendes – pour ceux qui enfreindraient la règle – seront au rendez-vous, ont annoncé les gouvernements régionaux et fédéral. Rappelons que les résidents des régions frontalières seront autorisés à franchir la frontière pour « des activités quotidiennes », tandis que les déplacements pour des raisons « essentielles », notamment professionnelles, médicales ou familiales, seront également autorisés.