Excel Mouscron: le phénomène «El Nuno» Da Costa

Bien que victorieux à Saint-Trond samedi soir, l’Excel reste toujours sous pression dans le bas de tableau, suite au partage de Waasland-Beveren à Anderlecht et au succès du Cercle Bruges à Courtrai. Les équipes du bas de classement ne cessent finalement de grappiller des points au fil des semaines. En manque d’inspiration contre Waasland-Beveren (1-1) quatre jours plus tôt, les Mouscronnois ont fait preuve d’intelligence et de maturité samedi soir au Stayen. Christophe Lepoint s’est directement fondu dans le moule hurlu pour sa première titularisation, onze ans, huit mois et sept jours après son dernier match disputé sous les couleurs de feu l’Excelsior, en mai 2009, tandis que Nuno Da Costa a une fois de plus marqué les esprits, sans pour autant avoir trouvé le chemin des filets. Déroutant, l’attaquant a heurté la barre transversale en contrant un dégagement de Schmidt durant le premier acte. Il a aussi trouvé le poteau et a provoqué un penalty, qu’il avait à cœur de botter.