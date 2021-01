Joris Kayembe après Standard – SC Charleroi(3-2): «Il faut se reprendre le plus rapidement possible»

Grosse déception du côté du SC Charleroi après la défaite concédée au Standard (3-2). Un choc wallon au scénario assez fou et qui a tourné en faveur des Liégeois. « C’est un moment difficile que nous traversons. Ce dimanche, nous avons réalisé un bon match et nous avons tout donné, mais nous avons surtout perdu. Et ça, ça fait mal. », analysait Joris Kayembe au micro d’Eleven Sport.

« Je trouve qu’on avait bien préparé ce match et que ça s’est vu sur le terrain. Mais on a concédé ces buts qui ont fait la différence. Il faut se reprendre le plus rapidement possible », ajoutait le joueur sambrien. « Cette situation est difficile à comprendre (NDLR aucun point pris en 2021) car on est bien, mais on concède ensuite des buts. Et ce dimanche, on en a pris trois… Il faut vite se relancer. Le prochain match, c’est déjà mercredi, il faudra les trois points ».