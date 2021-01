Coronavirus: l’inquiétude grimpe dans les écoles

La crainte des perturbations dans les écoles suite à une hausse des cas de contaminations au Covid-19 et la détection d’infections au variant dit britannique est désormais une réalité. Ce week-end, plusieurs bourgmestres de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre ont dû prendre des arrêtés de fermeture suite à la détection de multiples cas. Ainsi, à Etterbeek, le bourgmestre Vincent De Wolf annonce la fermeture de l’ensemble des classes du secondaire du collège Saint-Michel « en raison d’un nombre inquiétant de cas de contamination avec probabilité de variant, dit-il. Au total, 1554 élèves et 160 professeurs sont concernés. »