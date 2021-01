Cyclisme: pour Tom Dumoulin, tout cela ne rime plus à rien…

La flamme de sa passion est en train de s’éteindre, il n’a pour l’heure ni la force, ni l’envie surtout de la raviver. Tom Dumoulin (30) s’octroie un break qu’il espère salvateur, face à une vie de coureur de haut niveau qui ne lui correspond plus.

Au lendemain de la présentation officielle de son équipe Jumbo-Visma, Tom Dumoulin a quitté Alicante et le stage préparatoire pour rentrer auprès des siens, dans la banlieue de Maastricht, et se ressourcer. Respirer. Réfléchir à ce qu’il veut faire de sa vie, d’homme et d’athlète, dans cet ordre de priorité.

Saturé de la vie qui est la sienne, de la pression quotidienne à laquelle il doit faire face sans trop savoir pourquoi, le Néerlandais, ancien vainqueur du Giro (2017), s’octroie « une pause professionnelle », dont la longueur est évidemment impossible à estimer. Dans ce processus de questionnement, voire de reconstruction personnelle, il n’existe pas de date-butoir, parce que le chemin à suivre est forcément personnel.