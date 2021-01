Un tableau bulgare devient la risée d’internet

On y voit les dirigeants bulgare et serbe inspecter les travaux du chantier du gazoduc russe TurkStream: le tableau, peint par un artiste bulgare dans le plus pur style du réalisme socialiste, s’est attiré les quolibets des internautes. Offert par le Premier ministre bulgare Boïko Borissov au président serbe Alexandar Vucic, il est apparu dans un journal serbe, suscitant aussitôt de nombreuses réactions sur le réseau social Facebook.

«Ce cadeau est le comble du kitsch», se désole Martin Dimitrov, un militant politique qui avait soutenu les manifestations antigouvernementales de l’été 2020. «L’idée même que la pose de tuyaux puisse faire l’objet d’une œuvre d’art est catastrophique et révèle la misère morale de notre société.» «Le réalisme socialiste vit toujours!», renchérit le chercheur Ivaïlo Ditchev, professeur d’anthropologie culturelle, en référence à ce courant artistique de l’ère communiste.