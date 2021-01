Maxime Lestienne après la victoire du Standard face à Charleroi: «On a su faire ce qu’il fallait»

Le Standard a remporté un choc wallon de haut vol ce dimanche. Les Rouches ont inscrit trois buts aux Zèbres, et, avec un peu plus de précision, ils auraient pu en mettre bien plus.

Dans ce derby wallon, les Liégeois ont pu compter sur un Maxime Lestienne précieux en première période. L’ailier a offert deux très belles passes décisives, sur les deux premiers buts des Rouches. Avant de rater deux occasions en or en seconde mi-temps. « C’est dommage, j’aurais bien aimé mettre mon petit but... Sur l’occasion où je fais une passe au lieu de tirer, j’entends qu’on crie « Max, Max, Max ! » Je me suis donc dit que c’était Raskin qui était là. Mais on en a discuté après, et c’était en réalité le défenseur qui criait mon nom ! C’est pour ça que je lui ai fait la passe… Après, je rate une autre occasion mais, au final, on part avec les trois points. Et je pense que c’est mérité. On a fait un bon match, on a juste commis quelques erreurs sur certains contres. »