Basket: Charleroi désormais éliminé, la Coupe de Belgique restera flamande

Après Liège et Mons, Charleroi a été éliminé d’un panier par Louvain. Mais les Spirous font plaisir à suivre et ont engagé un nouveau meneur expérimenté.

Dix ans que ça dure ! Le dernier club wallon qui a soulevé la Coupe, c’était Mons… en 2011. Et la disette se poursuivra puisque le dernier carré est cette saison 100 % flamand. Il est vrai qu’Ostende n’apprécie plus l’alternance et que le nonuple champion en titre s’est ouvert une voie royale vers la reconquête du seul trophée abandonné depuis 2013, en éliminant le club qui a brisé son hégémonie en remportant les deux dernières éditions de la Coupe : Anvers, rabroué pour la 3e fois consécutivement par la même défense, impuissant à franchir la barre des 60 points lors des deux rencontres des quarts de finale.