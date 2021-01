Mbaye Leye heureux de la victoire du Standard face à Charleroi: «Ce résultat, c’est celui d’une équipe»

Après la rencontre, le coach du Standard Mbaye Leye se montrait forcément satisfait de ses ouailles. « Dans l’ensemble, c’est une belle victoire, ça fait du bien à toute l’équipe et, surtout aux supporters. J’avais bien répété à mes joueurs qu’un derby ne se joue pas, il se gagne. Ils ont bien appliqué ce message, ce qui me fait plaisir. On a parfois manqué d’efficacité et ça aurait pu se payer très cher. On a déjà connu ça face au Cercle, où on a connu quelques problèmes dans nos transitions. Ici, on était bien dans nos transitions, mais la finition n’y était pas. Dans l’ensemble, je suis content de l’abnégation affichée. Ce résultat, c’est celui d’une équipe et je pense que ce sont plutôt mes gars qu’il faut féliciter. »