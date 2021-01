Charleroi aurait-il dû obtenir un penalty face au Standard pour cette main dans le rectangle? «Ce sont les règles» (vidéo)

Lors de cette rencontre au sommet, une action a particulièrement fait polémique. Après un coup franc botté par les Carolos dans le rectangle liégeois, le jeune défenseur Hugo Siquet récupère le ballon… et touche malencontreusement le cuir de la main ! Une action totalement involontaire, mais qui n’a pas manqué de faire réagir les Zèbres. Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre, M. Lardot, a estimé que le mouvement n’était pas fautif.

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la rencontre, le Liégeois s’est défendu. « Je veux repartir, je tourne la tête et je ne vois absolument pas le ballon. Malheureusement, je la touche de la main, mais l’arbitre a très bien expliqué que ce n’était pas volontaire et qu’il n’y avait donc pas de penalty. Ce sont les règles. Moi, je ne sais pas faire grand-chose d’autres sur la phase. Le plus important, c’est que ça n’ait pas porté préjudice au Standard. »