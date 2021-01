Balikwisha est le joueur le plus efficace au Standard: «La trêve m’a fait du bien»

Titularisé à Malines à la place de Mehdi Carcela, Michel-Ange Balikwisha avait saisi sa chance avec un but « volé » à Selim Amallah et un assist, pour Sam’ Bastien. Dimanche, le jeune médian de formation (19 ans) reconverti en ailier a récidivé en trompant froidement Nicolas Penneteau sur une passe de Maxime Lestienne.

Avec 5 buts marqués en 1.031 minutes, il est le Standardman le plus efficace cette saison en championnat. « La trêve m’a fait du bien, c’est vrai. J’ai beaucouo travaillé chez moi physiquement, beaucoup couru. Ce qui a changé ? Pas grand-chose, si ce n’est ce pressing instauré par le coach. Il demande beaucoup de courses, beaucoup d’activité. Cela ne me dérange pas personnellement, ca vient naturellement. »

D’ailleurs, c’est cette activité débordante qui lui a également permis de jouer un rôle essentiel dans le premier but des siens dimanche, signé Joao Klauss. Une course croisée qui a libéré de l’espace pour le Brésilen. « Ce n’est pas quelque chose que l’on travaille de manière spécifique, depuis tout petit on nous apprend à faire cela. J’ai vu qu’il n’y avait personne au premier poteau, j’ai foncé en sachant que derrière, Joao pouvait utiliser sa taille pour marquer. » Bingo.