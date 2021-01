Stéphane Bréda décrypte l’arbitrage du choc wallon: «La main de Siquet? On a sifflé penalty pour moins que ça»

1 « Siquet : on a sifflé penalty pour moins que ça ! »

« À la 56e minute, il y a une main de Siquet dans le rectangle. Autrefois, on n’aurait jamais sifflé car c’est clairement involontaire, dans sa course. Mais il faut être cohérent, avec le nouveau règlement. On a sifflé des penalties pour moins que ça. Et donc, par rapport aux autres situations, notamment Dessoleil à Anderlecht, il aurait fallu le faire ici. Mais il est temps qu’on simplifie les choses, au lieu de les compliquer ! »

2 « Bonne décision sur le 2-2 de Fall »