Rallye de Monte-Carlo: Thierry Neuville a sauvé la mise

Il y a douze mois, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul avaient au droit aux honneurs princiers sur la plus haute marche du podium du rallye Monte-Carlo. Douze mois plus tard, et désormais accompagné de Martijn Wydaeghe, Thierry Neuville a dû se contenter de la 3e marche du podium et d’un simple check du prince Albert. Connaissant sa hargne, on imagine combien cette « dégradation » aurait pu affecter Neuville-le-compétiteur en « temps normal »…

Mais cette première manche du championnat du monde 2021 était tout sauf normale pour l’équipage belge. Et c’est donc avec satisfaction qu’il en est sorti avec dignité ; là où d’aucuns s’attendaient à les voir sombrer très vite, suite au divorce de dernière minute consommé entre Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul.