Martijn Wydaeghe: «Ce que j’ai le plus envie de faire? Aller dormir!»

Un podium princier doublé d’une douche au champagne aux allures d’adoubement assurée par les deux équipages Toyota qui l’y précédaient : gageons que Martijn Wydaeghe se souviendra à jamais de sa première immersion au sommet du WRC, couronnée !

Martijn, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit maintenant ?

Ce que j’ai envie de faire maintenant ? Allez dormir ! Je viens de vivre quelque chose de difficile. Mais nous sommes arrivés au bout. On a fait le job. OK, je dois encore améliorer plein de choses, mais le fait d’avoir également assuré de bons points pour Hyundai me fait plaisir. Une belle manière de remercier l’équipe qui m’a beaucoup soutenu.