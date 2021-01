Ogier dépasse même Loeb à Monaco!

Il y a d’abord eu la manière. Transcendé par une hargne affichée comme jamais. Sébastien Ogier voulait gagner cette 110e édition du rallye Monte-Carlo. Il l’a dit. Il l’a redit. Et puis il l’a fait ! Malgré quelques soucis techniques le premier jour, et en dépit d’un Elfyn Evans une fois de plus accrocheur, même s’il le fut moins qu’il y a douze mois. Alors derrière la manière, il y a aussi les chiffres. Et ceux alignés par le septuple champion du monde au Casino de Monaco sont impressionnants ! Cinquantième victoire en WRC, la huitième en Principauté. Bien sûr, les puristes relèveront qu’en 2009, lorsqu’il était arrivé pour la première fois en vainqueur sur le port de Monaco qu’il connaît pour y avoir sévi dans ses jeunes années comme commissaire de piste au Grand Prix, Sébastien Ogier avait remporté une épreuve alors inscrite au championnat IRC « seulement », et pas en championnat du monde.