Avant même les playoffs, Bruges a éteint les projecteurs sur la saison

Pierre dans le jardin de toute une corporation, le journalisme sportif traîne le clientélisme tel un caillou dans une chaussure… à crampons. Alors que dans la presse francophone du week-end, il n’y en a pratiquement eu que pour le traitement des nouveaux équilibres et déséquilibres du choc wallon entre le Standard et Charleroi, le tournant du championnat s’est géolocalisé bien au-delà des petites préoccupations nombrilistes de nos esprits de clocher. C’est en effet à une petite centaine de kilomètres au nord de la frontière linguistique que le titre de champion de Belgique 2021 s’est probablement (et même sans doute) joué, dimanche à l’heure de l’apéro (sans bistrot).