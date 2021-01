Hugo Siquet, élu homme du match lors du choc wallon: «Quand on est au Standard et qu’on joue contre Charleroi, on se doit de donner sa vie»

Mbaye Leye a de quoi être satisfait après le succès de ses ouailles face au grand rival, le Sporting Charleroi. Et l’un de ces motifs de satisfaction se nomme Hugo Siquet. Le jeune back droit, sur qui le Sénégalais compte énormément, a livré, une fois de plus, une prestation très convaincante. Ce qui lui a valu d’être élu homme du match par les téléspectateurs d’Eleven Sports. « Ça me fait énormément plaisir d’être élu homme du match aujourd’hui », s’est-il exprimé sur cette même chaîne. « C’est peut-être un grand mot pour moi aujourd’hui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu du mérite ce soir, donc ça me fait plaisir. J’essaye de tout donner pour aider l’équipe au maximum. Même si je fais des erreurs, j’essaye de prendre de l’expérience au fur et à mesure des matches. J’essaye de m’adapter au haut niveau qu’est la première division. »