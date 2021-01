Le burn-out de Costa, le reset de Kämna

Cette autoanalyse, le Franco-Américain Adrien Costa, grand talent détecté par Axel Merckx et ancien stagiaire chez Quick-Step, l’avait également effectuée, il avait ainsi choisi de mettre sa carrière entre parenthèses puis de la stopper définitivement en 2018, mentalement usé par un choix de vie qui ne lui correspondait pas. Dans le peloton, on pourrait égrener d’autres exemples (l’ancien champion du monde espoir du CLM Campbell Flakemore, qui avait cassé son contrat avec BMC avec l’impression d’être « passé à côté de quelque chose » ; le Norvégien Oskar Svendsen, retourné à ses études alors qu’il présentait des capacités physiologiques exceptionnelles ; plus récemment l’Allemand Lennard Kämna, qui a eu besoin d’un reset du moteur avant de se relancer et de remporter, l’été dernier, une belle étape du Tour de France à Villard-de-Lans…).