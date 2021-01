Charleroi a plié face au cynisme du Standard

Le Standard restait sur un carton plein en 2021, un 9 sur 9, Charleroi sur un piètre 0 sur 12 ponctué par une petite humiliation à Anderlecht. L’une de ces deux équipes n’avait plus encaissé depuis 180 minutes, l’autre n’avait plus réussi à marquer sur la même période. Mais Rouches et Zèbres n’ont pas voulu entretenir ces antagonismes plus longtemps et ont pleinement honoré les feux d’artifice qui ont accompagné leur montée sur la pelouse dimanche, cadeau des supporters frustrés car coincés aux portes de Sclessin pour ce choc wallon. C’est simple : on avait plus vu un Standard-Charleroi aussi prolifique (5 buts) depuis octobre 2015.