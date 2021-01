Le secret de ces centenaires qui ont vaincu le coronavirus, en Italie

Ils se montrent plus robustes que les jeunes face au virus, et beaucoup d’entre eux ont d’abord dû combattre la grippe espagnole. « Le Covid ne détraque pas leur système immunitaire. »

Elles viennent d’écraser le coronavirus sous le poids de leurs 107 ans. Une dame originaire de Caorle a été déclarée guérie la veille du Nouvel An. A peu près à la même période qu’une autre dame du même âge originaire de Loro Piceno. Mais ce ne sont pas les citoyens les plus âgés à avoir survécu au coronavirus : en septembre et juin derniers, respectivement, un homme de 108 ans originaire de Gênes et une femme du même âge originaire de Milan ont également réussi à mettre le virus K.-O. Le record, cependant, revient à l’Espagnole Maria Branyas, née en 1907 et résidente d’une maison de retraite catalane. Cette dernière a probablement été infectée à l’occasion de la fête organisée pour son 113e anniversaire, mais n’a développé que quelques symptômes légers.