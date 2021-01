Les inscriptions pour les Startech's ouvertes jusqu'au 5 mars

Les inscriptions aux Startech's, qui visent à promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes, sont ouvertes jusqu'au 5 mars, annonce lundi l'organisateur WorldSkills Belgium. Les finales se dérouleront les 8 et 9 novembre durant les Startech's Days, le plus grand événement de promotion des filières et des métiers techniques en Belgique.