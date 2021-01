Carte blanche sur la pandémie: «Ce ne sont pas les jeunes qui prennent de mauvaises décisions, ce sont nos dirigeants»

Le 1er décembre, une autre ville, une autre jeune femme… Maya, 30 ans et sans-abri meurt seule sur un banc à Tournai. Maya était pleine de vie, une battante malgré qu’elle en eût déjà bien bavé durant sa courte vie. Si c’est le froid qui a tué Maya, elle est pourtant morte de pauvreté. Ces événements d’une extrême violence ne sont pas des faits divers. Ce sont les parties les plus visibles des effets catastrophiques de la crise sur la jeunesse.

L’épidémie a fait exploser cette précarité préexistante, faisant croître le chômage des jeunes de 5 % en Wallonie et de 10 % à Bruxelles entre décembre 2019 et décembre 2020. En cause ? Licenciements, faillites, non-renouvellement des contrats précaires, manque structurel d’emploi. Fait aggravant : beaucoup de jeunes intérimaires et sous CDD se retrouvent sans aucun revenu faute d’accès à la sécurité sociale. La réforme des allocations d’insertion du gouvernement Di Rupo fait toujours très mal aux jeunes.

L’économiste P. Defeyt l’illustrait encore récemment dans une étude, les jeunes travailleurs sont particulièrement vulnérables aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Avant la crise déjà, le taux de chômage des 15-24 ans s’élevait à 12 % alors que la moyenne nationale était à 7 %. De plus, les jeunes qui parviennent à décrocher un emploi se partagent essentiellement des contrats précaires, soit la moitié des emplois CDD et 70 % des emplois intérimaires.

Derrière ces cas les plus dramatiques se trouvent une multitude d’histoires difficiles : Marine, 28 ans et sans-emploi, licenciée « corona » qui a dû retourner vivre chez son père. Lutamae, apprentie de 19 ans, qui risque de louper son année faute de stage. Gregory, jeune travailleur de 27 ans, qui doit bosser même si les mesures de sécurité ne sont pas respectées dans son entreprise. Perrine, étudiante de 23 ans, qui a perdu son job dans l’Horeca et a dû quitter sa colloc’. Sarah, 25 ans, dont le contrat d’intérim dans la vente s’est arrêté et qui vit avec une allocation de moins de 500€/mois… Des dizaines de milliers de jeunes ont perdu leurs revenus, qu’il s’agisse de jeunes indépendants, de travailleurs précaires ou d’étudiants dont la poursuite de leurs études dépendait de leur job perdu.

Il y a aussi le drame des jobistes dont la part dans l’emploi ne cesse de croître. Près d’un étudiant sur deux bosse durant toute l’année (l’équivalent de 66.500 emplois salariés). Ce job est indispensable à plus d’un quart de ceux-ci pour subvenir à leurs besoins et/ou payer leurs études. Selon une étude récente, 125.000 jobs étudiants ont été perdus lors de la première vague. Avec la fermeture de l’Horeca, des commerces, de la culture et de l’événementiel, nombre de jobistes ont à nouveau perdu leur boulot en novembre et se retrouvent sans revenus. Leurs familles, souvent appauvries elles-mêmes par la crise, peuvent moins les aider. Ils sont de plus en plus nombreux à se présenter auprès des banques alimentaires pour se nourrir.

En période Covid, être jeune est une double peine

Comme si la précarité ne suffisait pas, les jeunes sont aussi régulièrement pointés du doigt comme mauvais élèves par nos gouvernements. À défaut de gérer correctement la crise, ils ont trouvé des coupables pour masquer leur imprévoyance : les jeunes. Soi-disant insouciants et inconscients, nous serions responsables de la propagation du virus. Quel mensonge et quelle violence ! La gestion déficiente de la pandémie a conduit à un second confinement pourtant évitable. Nous espérions que les gouvernements aient tiré les leçons de la première vague. Rien de tout ça. Le répit de l’été a conduit à l’habituel « business as usual », l’économie devait reprendre ses droits au plus vite. Assouplissements de la distanciation sociale dans les entreprises, arrêt des précautions dans les commerces, fin du télétravail obligatoire etc., tous les verrous sautaient au niveau des entreprises. Et puis vint le rebond et toujours le chômage temporaire à 70 % obligeant les travailleurs à choisir entre leurs revenus et leur santé, pas encore de stratégie efficace pour « tester/tracer/isoler », pas de moyens nouveaux pour les MR/MRS, pas de renforcement structurel ni dans les hôpitaux ni dans les soins de première ligne. Résultat : un nouveau confinement. Ce ne sont pas les jeunes qui prennent de mauvaises décisions ce sont nos dirigeants.

Il est temps d’agir avec les jeunes

Nous refusons les discours qui opposent les générations et stigmatisent la jeunesse. L’écrasante majorité de la population, jeunes compris, respecte les mesures sanitaires et les jeunes ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de la crise et du manque de moyens dans les soins de santé. Aujourd’hui, la colère gronde. Une société qui ne protège pas sa jeunesse est une société sans avenir. Il est temps de prendre des mesures pour garantir notre avenir. Nous avons des propositions concrètes et appelons les gouvernements à les adopter. La priorité c’est de renforcer la sécurité sociale. Voici 6 propositions à adopter d’urgence pour protéger les jeunes :