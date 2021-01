Pierre Vanderhaeghen reçoit le prix Generet pour ses travaux sur le développement neuronal

Pierre Vanderhaeghen dirige le laboratoire de neurobiologie du développement et des cellules souches de la KULeuven. - D.R.

Depuis trois ans, le prix Generet de la Fondation Roi Baudouin récompense les travaux d’un chercheur sur les maladies rares. Après avoir gratifié les recherches du professeur Miikka Vikkula (UCLouvain) sur les causes génétiques des anomalies vasculaires et celles du professeur Steven Laureys (ULiège) sur les états de conscience altérée causés par de graves lésions cérébrales, le prix doté de 1 million d’euros a été remis ce lundi au professeur Pierre Vanderhaeghen (KULeuven/ULB), qui dirige le laboratoire de neurobiologie du développement et des cellules-souches de la KULeuven.